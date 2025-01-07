Le nuove linee guida per Escherichia coli, rendono il formaggio a latte crudo estremamente sicuro

Le nuove linee guida per Escherichia coli, rendono il formaggio a latte crudo estremamente sicuro

Tutti pazzi per l’Italia, gli stranieri investono nell’immobile nostrano: inglesi ed emirati arabi al primo posto dei compratori

Tutti pazzi per l’Italia, gli stranieri investono nell’immobile nostrano: inglesi ed emirati arabi al primo posto dei compratori

Dopo giorni di tregua, una nuova vampata di Caldo Africano è in arrivo e porterà picchi di 40 gradi, fino a Ferragosto

Dopo giorni di tregua, una nuova vampata di Caldo Africano è in arrivo e porterà picchi di 40 gradi, fino a Ferragosto

Vandali nei lidi ferraresi: distrutti di notte lettini e ombrelloni di noti stabilimenti balneari

Vandali nei lidi ferraresi: distrutti di notte lettini e ombrelloni di noti stabilimenti balneari

Classifica aeroporti italiani: quali sono quelli che hanno segnato un record nell’anno passato

Classifica aeroporti italiani: quali sono quelli che hanno segnato un record nell’anno passato

Prezzi case in aumento: il mercato immobiliare è in rialzo in queste città

Prezzi case in aumento: il mercato immobiliare è in rialzo in queste città

Baudo sorprende tutti: la sua storica segretaria riceve quasi la stessa eredità dei figli

Baudo sorprende tutti: la sua storica segretaria riceve quasi la stessa eredità dei figli

Da grande conduttore a grande cuore: Pippo Baudo ha voluto premiare chi è stata al suo fianco per decenni, ridistribuendo un patrimonio milionario in modo sorprendentemente equilibrato La lettura del testamento di Pippo Baudo, scomparso...
Made in Italy travolto dalla crisi: la nota catena di ristoranti chiude i battenti | Decine di lavoratori a rischio licenziamento

Made in Italy travolto dalla crisi: la nota catena di ristoranti chiude i battenti | Decine di lavoratori a rischio licenziamento

West Nile, la conta delle vittime sale a nove: emanata in Lazio un’ordinanza urgente per pianificare la disinfestazione di larve e insetti adulti

West Nile, la conta delle vittime sale a nove: emanata in Lazio un’ordinanza urgente per pianificare la disinfestazione di larve e insetti adulti

“Vietato circolare da mezzanotte alle 7:00”: il nuovo coprifuoco estivo divide l’Italia, in arrivo la maxi multa da 250 euro

“Vietato circolare da mezzanotte alle 7:00”: il nuovo coprifuoco estivo divide l’Italia, in arrivo la maxi multa da 250 euro

Mensa halal nelle scuole, l’invito ad aderire alla dieta musulmana fa insorgere Lega e Fratelli d’Italia: “È discriminazione al contrario”

Mensa halal nelle scuole, l’invito ad aderire alla dieta musulmana fa insorgere Lega e Fratelli d’Italia: “È discriminazione al contrario”

Femminicidio, il Senato approva la stretta sui delitti e sulla violenza di genere: ergastolo automatico e sequestro dei beni

Femminicidio, il Senato approva la stretta sui delitti e sulla violenza di genere: ergastolo automatico e sequestro dei beni

Taglio dei vitalizi: il collegio d’Appello di Montecitorio chiamato a pronunciarsi dopo i ricorsi ricevuti

Taglio dei vitalizi: il collegio d’Appello di Montecitorio chiamato a pronunciarsi dopo i ricorsi ricevuti

Persone con disabilità: in vigore la nuova normativa europea | Tutte le agevolazioni previste

Persone con disabilità: in vigore la nuova normativa europea | Tutte le agevolazioni previste

Regione Toscana: anticipato al 21 giugno il rischio incendi con l’attivazione del DIVIETO accensione fuochi

Regione Toscana: anticipato al 21 giugno il rischio incendi con l’attivazione del DIVIETO accensione fuochi

Legge Brambilla: tutti i reati contro gli animali da oggi puniti con pene severissime | Si va in carcere

Legge Brambilla: tutti i reati contro gli animali da oggi puniti con pene severissime | Si va in carcere

Mattarella richiama magistrati e Pm al senso di responsabilità e all’imparzialità assoluta: “Occorre estremo rigore”

Mattarella richiama magistrati e Pm al senso di responsabilità e all’imparzialità assoluta: “Occorre estremo rigore”

Milan, obiettivo sicurezza: decine di abbonamenti non rinnovati ai tifosi in curva

Milan, obiettivo sicurezza: decine di abbonamenti non rinnovati ai tifosi in curva

I tifosi del Milan devono scegliere altri settori dello stadio, perché gli abbonamenti in curva non vengono rinnovati. Novità dal punto di vista calcistico si sono focalizzate sui tifosi e i loro abbonamenti allo stadio....
Nel 2025 torna in auge la corsa all’oro: nel nuovo Klondike mille miliardi di tonnellate di preziosi aspettano di essere estratti

Nel 2025 torna in auge la corsa all’oro: nel nuovo Klondike mille miliardi di tonnellate di preziosi aspettano di essere estratti

Marquez Re della Repubblica Ceca, delusione Bagnaia “sono diventato scarso”, in MotoGP si accende lo spettacolo

Marquez Re della Repubblica Ceca, delusione Bagnaia “sono diventato scarso”, in MotoGP si accende lo spettacolo

La migliore cucina gourmet da gustare in spiaggia, le migliori proposte dell’estate 2025

La migliore cucina gourmet da gustare in spiaggia, le migliori proposte dell’estate 2025

Sinner il nuovo Re di Wimbledon, per la prima volta il trofeo di tennis più prestigioso arriva in Italia

Sinner il nuovo Re di Wimbledon, per la prima volta il trofeo di tennis più prestigioso arriva in Italia

Formula 1: cambio storico ai vertici Red Bull | Horner licenziato

Formula 1: cambio storico ai vertici Red Bull | Horner licenziato

L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: L’Aquila 1927 calcio promuove progetti e convegni

L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: L’Aquila 1927 calcio promuove progetti e convegni

LeBron James non si ritira: firmato il contratto di un altro anno con i Lakers

LeBron James non si ritira: firmato il contratto di un altro anno con i Lakers

Milano-Cortina 2026: prime convocazioni ufficiali per gli Azzurri dell’hockey

Milano-Cortina 2026: prime convocazioni ufficiali per gli Azzurri dell’hockey

Rockin’1000-Ten years celebration: Cesena si prepara alla grande manifestazione | Anche Peppe Vessicchio nel cast

Rockin’1000-Ten years celebration: Cesena si prepara alla grande manifestazione | Anche Peppe Vessicchio nel cast

Stefano De Martino, ecco chi c’è davvero nel suo cuore: “La sua nuova fidanzata…” | Si tratta del volto famosissimo

Stefano De Martino, ecco chi c’è davvero nel suo cuore: “La sua nuova fidanzata…” | Si tratta del volto famosissimo

Amici, la conduttrice fatta fuori su due piedi: Maria De Filippi non ha potuto farci proprio nulla | L’hanno esclusa per sempre

Amici, la conduttrice fatta fuori su due piedi: Maria De Filippi non ha potuto farci proprio nulla | L’hanno esclusa per sempre

Amadeus, dopo lo scatto con Fiorello arriva il suo commento spietato: “Il 9 non riesco a vederlo” | Neanche lui lo segue ormai

Amadeus, dopo lo scatto con Fiorello arriva il suo commento spietato: “Il 9 non riesco a vederlo” | Neanche lui lo segue ormai

Stefano De Martino, fatto fuori dal programma celebre per sempre: per lui non c’è futuro | L’azienda non lo vuole più

Stefano De Martino, fatto fuori dal programma celebre per sempre: per lui non c’è futuro | L’azienda non lo vuole più

Masterchef, incidente in diretta: la protagonista nuda davanti a tutti | Partita subito la denuncia

Masterchef, incidente in diretta: la protagonista nuda davanti a tutti | Partita subito la denuncia

Ballando con le stelle, dopo giorni tutta la verità sull’assenza di Guillermo Mariotto: “Era in…” | Tutte le voci erano fintissime e costruite

Ballando con le stelle, dopo giorni tutta la verità sull’assenza di Guillermo Mariotto: “Era in…” | Tutte le voci erano fintissime e costruite

Alcaraz bissa Wimbledon con un meritato 3-0 a Djokovic che rinvia lo slam #25

Alcaraz bissa Wimbledon con un meritato 3-0 a Djokovic che rinvia lo slam #25

A Wimbledon c’è il bis di Carlos Alcaraz che è sembrato avesse fretta per assistere tranquillo alla finale europea della sua Spagna di questa sera a Berlino. Carlitos vince un match non lunghissimo, poco più...
Figuraccia Italia a Europa 2024. La Svizzera ci manda a casa (non senza imbarazzo)

Figuraccia Italia a Europa 2024. La Svizzera ci manda a casa (non senza imbarazzo)

La favola Champions del Bologna. In Europa dopo 60 anni

La favola Champions del Bologna. In Europa dopo 60 anni

Serie A, Napoli: buona la convalescenza. Ora i test veri.

Serie A, Napoli: buona la convalescenza. Ora i test veri.

La Lega Serie A abolisce i raccattapalle: “Perdono troppo tempo”

La Lega Serie A abolisce i raccattapalle: “Perdono troppo tempo”

Archiviata Parigi 2024. Il bilancio azzurro all’ultima Olimpiade tra trionfi, delusioni e polemiche

Archiviata Parigi 2024. Il bilancio azzurro all’ultima Olimpiade tra trionfi, delusioni e polemiche

Boxe olimpica: i cromosomi che dividono il CIO e l’Associazione Mondiale

Boxe olimpica: i cromosomi che dividono il CIO e l’Associazione Mondiale

Alcaraz bissa Wimbledon con un meritato 3-0 a Djokovic che rinvia lo slam #25

Alcaraz bissa Wimbledon con un meritato 3-0 a Djokovic che rinvia lo slam #25

Figuraccia Italia a Europa 2024. La Svizzera ci manda a casa (non senza imbarazzo)

Figuraccia Italia a Europa 2024. La Svizzera ci manda a casa (non senza imbarazzo)

La favola Champions del Bologna. In Europa dopo 60 anni

La favola Champions del Bologna. In Europa dopo 60 anni

Cadono come birilli i più bravi del tennis. E si rompono anche i giovani

Cadono come birilli i più bravi del tennis. E si rompono anche i giovani

Copyright © lineadiretta24.it di proprietà di Magellano Tech Srl - Via dei Due Macelli 60, 00187 Roma - info@magellanotech.it
Cookie Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Redazione