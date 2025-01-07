Baudo sorprende tutti: la sua storica segretaria riceve quasi la stessa eredità dei figli
Da grande conduttore a grande cuore: Pippo Baudo ha voluto premiare chi è stata al suo fianco per decenni, ridistribuendo un patrimonio milionario in modo sorprendentemente equilibrato La lettura del testamento di Pippo Baudo, scomparso...
Milan, obiettivo sicurezza: decine di abbonamenti non rinnovati ai tifosi in curva
I tifosi del Milan devono scegliere altri settori dello stadio, perché gli abbonamenti in curva non vengono rinnovati. Novità dal punto di vista calcistico si sono focalizzate sui tifosi e i loro abbonamenti allo stadio....
Alcaraz bissa Wimbledon con un meritato 3-0 a Djokovic che rinvia lo slam #25
A Wimbledon c’è il bis di Carlos Alcaraz che è sembrato avesse fretta per assistere tranquillo alla finale europea della sua Spagna di questa sera a Berlino. Carlitos vince un match non lunghissimo, poco più...